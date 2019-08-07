В Перми ищут 38-летнего мужчину в серой спецовке и синей кепке

СЕГОДНЯ 19:24 2019-08-07T19:24:46+03:00

Сейчас на голове у пропавшего не эта кепка. Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

По сообщению волонтеров, он не вполне здоров

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В поисковом отряде имени Ирины Бухановой объявили сбор волонтеров для поисков 38-летнего Валерия Юрьевича Яскевича. Поисковики собрались сегодня вечером возле дома на улице Полтавская, 9.

Именно из этого дома ушел 4 августа в 7 утра Валерий Яскевич, и с тех пор родные ничего не слышали о нем. Как сообщают в поисковом отряде, пропавший нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшего - 176 сантиметров, он среднего телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Он был одет в спецовку серого цвета, полосатую черно-белую футболку, на ногах - зеленые резиновые сапоги, на голове - синяя кепка с надписью «Россия». На левом плече нанесена татуировка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валерия Яскевича, просят сообщить по телефонам 204-49-04, 02 или 102 (с сотового).

ИСТОЧНИК KP.RU