В Перми на опасном перекрестке столкнулись пассажирский автобус и иномарка

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-09T17:23:36+03:00

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Вечером в пятницу, 9 августа в Индустриальном районе Перми произошло ДТП с пассажирским автобусом № 115 и иномаркой. Именно на этом месте нередко происходят аварии. Не стал исключением и вечер пятницы.

Со слов очевидцев, ДТП произошло около 18.30 на пересечении улиц Мира и Советской армии. При повороте водитель иномарки врезался в автобус. На месте аварии в настоящее время работают сотрудники МЧС, врачи «скорой помощи» и ГИБДД.

Оперативно получить комментарий в полиции о причинах произошедшего и пострадавших нам не удалось, но судя по характеру повреждений, серьезных травм удалось избежать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Дзержинском районе Перми трамвай сошел с рельс и врезался в стену тоннеля. ДТП на полтора часа застопорило движение на улице Дзержинского в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU