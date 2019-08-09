2019-08-09T12:47:38+03:00
Происшествия

В Перми трамвай сошел с рельс и врезался в стену тоннеля

Из-за ДТП образовалась огромная пробка
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП ДТП ПермьФото: ЧП ДТП Пермь
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В Дзержинском районе Перми образовалась огромная пробка из-за ДТП с участием трамвая. На улице Дзержинского вагон сошел с рельс и врезался в стену тоннеля. Об этом сообщили пермяки в социальных сетях.

Движение удалось восстановить только через полтора часа.

В департаменте дорог и транспорта Перми сообщили, что причины аварии сейчас выясняются.

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В Перми трамвай сошел с рельс и врезался в стену тоннеля
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- 9 августа в 7:46, в тоннеле по улице Дзержинского произошел сход вагона трамвая, следующего по маршруту №3. При этом никто не пострадал. Для восстановления движения, а также выяснения причин схода на место оперативно прибыла аварийная бригада предприятия. В 9:26 движение было восстановлено, - отметили в ведомстве.

В социальных сетях жители жалуются на огромную пробку.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью в Перми разбился 24-летний мотоциклист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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