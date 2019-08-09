В Перми трамвай сошел с рельс и врезался в стену тоннеля
В Дзержинском районе Перми образовалась огромная пробка из-за ДТП с участием трамвая. На улице Дзержинского вагон сошел с рельс и врезался в стену тоннеля. Об этом сообщили пермяки в социальных сетях.
Движение удалось восстановить только через полтора часа.
В департаменте дорог и транспорта Перми сообщили, что причины аварии сейчас выясняются.
- 9 августа в 7:46, в тоннеле по улице Дзержинского произошел сход вагона трамвая, следующего по маршруту №3. При этом никто не пострадал. Для восстановления движения, а также выяснения причин схода на место оперативно прибыла аварийная бригада предприятия. В 9:26 движение было восстановлено, - отметили в ведомстве.
В социальных сетях жители жалуются на огромную пробку.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночью в Перми разбился 24-летний мотоциклист.
ИСТОЧНИК KP.RU