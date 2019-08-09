Жительница Прикамья ограбила квартиру инвалида у него на глазах

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-09T14:30:24+03:00

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В отдел полиции «Чусовской» поступило заявление от сестры 66-летнего пенсионера-инвалида. Женщина рассказала, что из квартиры ее брата украли 18 тысяч рублей.

По подозрению в грабеже задержали 39-летнюю ранее судимую знакомую мужчины. Полицейские выяснили, что женщина часто бывала у него в гостях и видела, где мужчина хранит деньги. Злоумышленница знала, что мужчина - инвалид и не сможет оказать ей сопротивление, поэтому она открыто похитила деньги и скрылась.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Проводится дознание.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяка осудили за попытку продать крупную партию наркотиков. Суд признал 35-летнего пермяка виновным в хранении и сбыте наркотиков. Сотрудники полиции задержали мужчину с поличным при попытке продать гашиш. При личном досмотре у него нашли 9 граммов наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU