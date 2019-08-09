Пермяка осудили за попытку продать крупную партию наркотиков
Суд признал 35-летнего пермяка виновным в хранении и сбыте наркотиков. Сотрудники полиции задержали мужчину с поличным при попытке продать гашиш. При личном досмотре у него нашли 9 граммов наркотиков.
При обыске в квартире задержанного оперативники нашли 1,9 кг гашиша, расфасованного на мелкие партии и приготовленного к сбыту, а также 128 тысяч рублей. Продавал наркотики мужчина только в Перми из рук в руки.
Пермяка осудили за попытку продать крупную партию наркотиков.
На период расследования дилер был заключен под стражу. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 230 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья на 6 лет отправится за решетку за хранение наркотиков. В Перми осудили жителя Александровска за хранение и сбыт наркотиков. Сотрудники полиции задержали мужчину, когда он достал запрещенные вещества из тайника-закладки.
ИСТОЧНИК KP.RU