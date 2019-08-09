В октябре в семи муниципальных округах Прикамья пройдут выборы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-09T13:29:15+03:00

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Дату выборов в семи преобразованных территориях Пермского края утвердили территориальные избирательные комиссии. Издание Business Class сообщает, что в Гайнском, Косинском, Кочевском, Кудымкарском, Уинском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах выборы пройдут 27 октября. Территории были преобразованы в муниципальные округа в этом году.

С 22 августа по 11 сентября территориальные избирательные комиссии будут принимать документы от кандидатов. После 21 сентября появится список кандидатов, прошедших отбор.

В сентябре в Пермском крае пройдут 23 избирательных кампании. Всего в ходе кампании будет замещено 350 депутатских мандатов.

Напомним, ранее мы писали о том, что многодетным семьям Прикамья будут давать деньги вместо участков. В Перми началось обсуждение механизма предоставления денежных выплат взамен земельных участков многодетным семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU