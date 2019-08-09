2019-08-09T10:34:14+03:00
Общество

Многодетным семьям Прикамья будут давать деньги вместо участков

Единовременная выплата может составить 250 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Перми началось обсуждение механизма предоставления денежных выплат взамен земельных участков многодетным семьям. В мэрии сообщают, что если раньше многодетные семьи могли рассчитывать на участок, включенный в перечень, то сейчас появится возможность самостоятельно выбрать земельный участок и получить единовременную денежную выплату на его приобретение.

Размер выплаты может составить 250 тысяч рублей. При расчете учитывались средняя рыночная стоимость участков в Пермском крае. Выплата будет носить целевой характер.

Возможность выбора у многодетных появится только после утверждения порядка предоставления единовременных выплат, обсуждение которого состоится в середине августа. Механизм альтернативной формы поддержки в пилотном варианте планируется внедрить уже до конца этого года, полноценно – с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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