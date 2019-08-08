2019-08-08T06:26:48+03:00
Происшествия

Житель Прикамья на 6 лет отправится за решетку за хранение наркотиков

Запрещенные вещества нашли у него в машине
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми осудили жителя Александровска за хранение и сбыт наркотиков. Сотрудники полиции задержали мужчину, когда он достал запрещенные вещества из тайника-закладки.

Наркотики злоумышленник хранил в машине. Оперативники изъяли «гашиш» массой 68,89 грамм и героин массой 1,15 грамм.

Орджоникидзевский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае менеджер ломбарда присвоила более 600 тысяч рублей. В Пермском крае осудили продавщицу ломбарда за присвоение денежных средств. В течение года женщина воровала деньги из кассы. Нестыковки обнаружил другой сотрудник ломбарда. Он заметил, что на изделиях нет пробы и указания о заводе-изготовителе. Работники ломбарда провели экспертизу и выяснили, что золота в изделиях нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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