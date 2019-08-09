2019-08-09T11:01:42+03:00
Происшествия

Ночью в Перми разбился 24-летний мотоциклист

Молодой человек проехал на красный
Лилия Абибулаева
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Фото: УГИБДД по ПермиФото: УГИБДД по Перми
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В Перми ночью в пятницу, 9 августа, произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Авария произошла в центре Перми.

Как сообщили в УГИБДД по Перми, 24-летний мотоциклист ехал по Комсомольскому проспекту в направлении Пушкина. По предварительной информации, на перекрестке с улицей Краснова парень проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Лада».

В результате ДТП мотоциклист получил серьезную травму и скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми женщина с ребенком на самокате врезались в иномарку. Авария произошла в среду, 7 августа, в Индустриальном районе Перми. На парковке торгового центра «Leroy Merlin» женщина с 3-х летним ребенком врезалась в иномарку. По данным УГИБДД по Перми, пермячка каталась на самокате со своей 3-летней дочкой, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем «Фольксваген Поло».

ИСТОЧНИК KP.RU

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