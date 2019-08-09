В Прикамье мужчина проник в квартиру сожительницы и избил ее знакомого

СЕГОДНЯ 06:41 2019-08-09T06:41:01+03:00

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В Пермском крае осудят 32-летнего жителя Кунгура за незаконное проникновение в жилище.

Следователи установили, что в феврале 2019 года житель Кунгура приревновал свою сожительницу к ее знакомому. Мужчина захотел выяснить характер отношений между ними. Для этого злоумышленник проник в квартиру сожительницы, увидев там ее знакомого, избил гостя.

Ревнивца задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас он ждет суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья из ревности убил бывшего мужа своей подруги.По версии следствия, 8 марта 2019 года пьяный местный житель повздорил с бывшим мужем свое подруги. Мужчина приревновал сожительницу и решил убить бывшего мужа женщины. Злоумышленник схватил нож и ударил мужчину в грудь. От полученной травмы 41-летний местный житель скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU