2019-05-27T12:46:44+03:00
Происшествия

Житель Прикамья из ревности убил бывшего мужа своей подруги

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пермском крае осудят жителя Ординского района за убийство бывшего мужа сожительницы.

По версии следствия, 8 марта 2019 года пьяный местный житель повздорил с бывшим мужем свое подруги. Мужчина приревновал сожительницу и решил убить бывшего мужа женщины. Злоумышленник схватил нож и ударил мужчину в грудь. От полученной травмы 41-летний местный житель скончался на месте.

Злоумышленника задержали. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существо

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Перми до смерти избил свою мать. В Кировском районе Перми местного жителя осудили за избиение собственной матери. По версии следствия, ЧП произошло в январе 2019 года. Пьяный пермяк поссорился с матерью. Словесная перепалка перешла в драку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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