Житель Прикамья из ревности убил бывшего мужа своей подруги
В Пермском крае осудят жителя Ординского района за убийство бывшего мужа сожительницы.
По версии следствия, 8 марта 2019 года пьяный местный житель повздорил с бывшим мужем свое подруги. Мужчина приревновал сожительницу и решил убить бывшего мужа женщины. Злоумышленник схватил нож и ударил мужчину в грудь. От полученной травмы 41-летний местный житель скончался на месте.
Злоумышленника задержали. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существо
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Перми до смерти избил свою мать. В Кировском районе Перми местного жителя осудили за избиение собственной матери. По версии следствия, ЧП произошло в январе 2019 года. Пьяный пермяк поссорился с матерью. Словесная перепалка перешла в драку.
ИСТОЧНИК KP.RU