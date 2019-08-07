В Пермском крае менеджер ломбарда присвоила более 600 тысяч рублей
В Пермском крае осудили продавщицу ломбарда за присвоение денежных средств. В течение года женщина воровала деньги из кассы.
- Обладая доступом к формированию залоговых билетов, подсудимая вносила в документы заведомо ложные сведения о клиентах, у которых она принимала якобы золотые украшения. На самом деле злоумышленница сдавала свои изделия из меди, а деньги присваивала, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Нестыковки обнаружил другой сотрудник ломбарда. Он заметил, что на изделиях нет пробы и указания о заводе-изготовителе. Работники ломбарда провели экспертизу и выяснили, что золота в изделиях нет.
После этого они написали заявление в полицию. Стражи порядка изъяли 160 медных изделий и залоговые билеты на несуществующих людей. Женщину уволили из ломбарда и осудили на три года условно. Также злоумышленница должна заплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU