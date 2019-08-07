В Перми ограничили движение на перекрестке Советской и Комсомольского проспекта

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-07T11:29:46+03:00

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Движение на перекрестке Советской и Комсомольского проспекта ограничили из-за работ по переустройству ливневой канализации. По мнению администрации, новая ливневая канализация решит проблему отвода дождевых вод на Компросе.

Движение транспорта по улице Советской в районе пересечения с Комсомольским проспектом полностью прекращено. Также закрыт проезд по одной полосе Компроса от улицы Советской до улицы Петропавловской

Работы займут около двух недель.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми открыли для движения перекресток Куйбышева и Революции. Там завершились работы по устройству сетей газоснабжения. Однако начинается новый этап реконструкции. В ночь с 6 на 7 августа работы продолжатся нечетной стороне Комсомольского проспекта. Для продолжения реконструкции ее закроют для движения. Проезд будет закрыт в ближайшие две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU