2019-08-06T06:36:53+03:00
Общество

В Перми открыли для движения перекресток Куйбышева и Революции

Там закончили монтаж сетей газоснабжения
Лилия Абибулаева
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Фото: Администрация ПермиФото: Администрация Перми
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В понедельник, 5 августа, в Перми открыли перекресток улиц Революции и Куйбышева. Там завершились работы по устройству сетей газоснабжения.

Однако начинается новый этап реконструкции. В ночь с 6 на 7 августа работы продолжатся нечетной стороне Комсомольского проспекта. Для продолжения реконструкции ее закроют для движения. Проезд будет закрыт в ближайшие две недели.

- До середины октября на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта будет выполнено переустройство сетей, проложены новые трамвайные пути, проведен ремонт ливневой канализации, устроены газоны, тротуары, контактная сеть трамваев, наружное освещение, светофорная сигнализация, а также система автоматизированного управления дорожным движением, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство»

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми изменится движение некоторых автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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