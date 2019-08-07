В Перми разыскивают 47-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-07T10:34:05+03:00

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Родственники просят помочь в поисках 47- летней Натальи Мацевич. Женщина пропала 3 августа. Она поехала в гости к друзьям, но домой до сих пор не вернулась

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 6 августа родственники обратились в полицию

В день пропажи Наталья Мацевич была одета в серую вязаную кофту, синие джинсы, серые кроссовки.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении 47-летней Натальи Мацевич, сообщите в полицию по телефону 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье четвертые сутки разыскивают 41-летнего мужчину. Родные 41-летнего Евгения Дмитриевича Косынкина из Краснокамска четвертые сутки разыскивают его. Как сообщили в поисковом отряде «Регион59» Евгений ушел из дома 2 августа, и с тех пор его никто не видел. Родственники подали заявление в полицию о пропаже. В качестве особой приметы сообщается, что на кисти правой руки, возле большого пальца, есть небольшая татуировка в виде буквы Е.

ИСТОЧНИК KP.RU