2019-08-06T19:35:33+03:00
Происшествия

«На руке - татуировка в виде буквы Е». В Прикамье четвертые сутки разыскивают 41-летнего мужчину

Он ушел из дома 2 августа
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Поисковый отряд «Регион59».Фото: Поисковый отряд «Регион59».
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Родные 41-летнего Евгения Дмитриевича Косынкина из Краснокамска четвертые сутки разыскивают его. Как сообщили в поисковом отряде «Регион59» Евгений ушел из дома 2 августа, и с тех пор его никто не видел. Родственники подали заявление в полицию о пропаже.

Евгений Косынкин - худощавый мужчина ростом в 177-178 сантиметров. Лицо овальное, глаза зеленые, волосы темные. Был одет в светло-синие джинсы, черную футболку с белым рисунком, сине-голубую кофту, черную болоньевую куртку. На ногах – серо-зеленые кроссовки. С собой у него был зонт.

В качестве особой приметы сообщается, что на кисти правой руки, возле большого пальца, есть небольшая татуировка в виде буквы Е.

Если вы что-то знаете о местонахождении Евгения Косынкина, сообщите, пожалуйста, в полицию по телефону 102 или 241-36-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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