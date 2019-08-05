«Вызывали спасателей». В Перми полицейские не смогли снять с задержанного наручники

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-05T12:23:03+03:00

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В Пермском отделе полиции произошло ЧП. Стражи порядка не смогли снять наручники с задержанного. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина упал, наручники погнулись, снять их оказалось невозможно.

Руки задержанного удалось освободить только с помощью спасателей. Они с помощью специального инструмента распилили дужку наручников, и мужчину освободили от оков.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские спасатели помогли ребенку, у которого голлова застряла в пластиковом горшке.Маленький мальчик надел на голову пластиковое сидение от горшка. Самостоятельно снять его малыш не смог, попытки родителей также не увенчались успехом. Справиться с задачей и освободить ребенка смогли пермские спасатели. Снять сидение можно было только разрезав его. Спасатели накрыли голову ребенка тканью и разрезали пластик с помощью специального документа. Когда спасательная операция была завершена, плачущего малыша передали матери.

ИСТОЧНИК KP.RU