2019-08-06T11:35:27+03:00
Общество

Холмы на пермской эспланаде оградят забором

Это сделают в целях безопасности
Лилия Абибулаева
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Фоо: Вахрин ВасилийФоо: Вахрин Василий
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В Перми продолжает реконструкция эспланады. На участке перед зданием Заксобрания уже появились холмы, которые горожане сравнили с домами хоббитов.

Сообщает издание Business Class, вокруг холмов поставят ограждения. Такие меры предпримут, чтобы обезопасить жителей и обеспечить сохранность конструкции. Холмы - элемент ландшафтной архитектуры и не предназначены для того, чтобы по ним ходили.

Вместе с забором около холмов появятся предупреждающие таблички.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый фонтан на эспланаде оградили от пермяков. Вокруг светомузыкального фонтана на пермской эспланаде выставлено временное ограждение. Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы мэрии Наталья Шушпанова. Это сделали в целах безопастности, так как за последнее время было несколько случаев травмирования детей на фонтане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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