Новый фонтан на эспланаде оградят от пермяков

СЕГОДНЯ 08:10 2019-07-26T08:10:43+03:00

Решетка пермского фонтана. В ней запросто может застрять нога ребенка. Фото: Василий Вахрин.

В мэрии объясняют эти меры заботой о безопасности отдыхающих

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Вокруг светомузыкального фонтана на пермской эспланаде будет выставлено временное ограждение. Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы мэрии Наталья Шушпанова.

«К ближайшим выходным на территории амфитеатра на эспланаде будут размещены правила нахождения у фонтана. Вот некоторые из них:

- Мы старались, создавая фонтан для вас, и чтобы конструкции прослужили дольше, пожалуйста, оставьте ваши вело- мото - транспортные средства и детские коляски за пределами чаши фонтана.

- Особенно будьте аккуратны с водосточными решётками! По ним бегать нельзя.

- Светомузыкальный фонтан – место для приятного городского отдыха. Распитие алкогольных напитков, курение и пребывание в нетрезвом виде на территории фонтана запрещено»,- пишет чиновник.

«Конструкции фонтана соответствуют всем нормативам, в том числе и с точки зрения безопасности, но при правильной эксплуатации», - особо подчёркивает чиновник.

Напомним, за последние дни сразу несколько детей в Перми были травмированы водосточными решётками фонтана, некоторым была оказазана хирургическая помощь.

В соцсетях тем временем активно обсуждают ситуацию с новым фонтаном. Кто-то упрекает родителей детей в недостаточной предусмотрительности, кто-то местные власти. "Мы старались, создавая фонтан для вас" - это такой шедевр, что и в комментариях не нуждается. Мы и вы - все этим сказано. Скорее всего, так и в головах, искренне»,- такой комментарий оставила одна из жительниц Перми к сообщению об ограждении фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU