Водитель, протаранивший «скорую» в Перми, трижды привлекался за превышение скорости
Вечером 5 августа в Перми автомобиль Скорой помощи, мчавшийся на вызов к беременной пациентке, попал в аварию и перевернулся. В итоге пострадали четверо медиков. Водитель - он получил травмы головы и груди и медсестра-анестезист с травмой головы и спины. Их госпитализировали в ГКБ №4. А также врач-реаниматолог и фельдшер. Их с черепно-мозговыми травмами и ушибами отвезли в ГКБ №1.
- По факту ДТП ведется административное расследование о непредоставлении преимущества спецтранспорту с включенным проблесковым маячком и звуковыми сигналами, - рассказал заместитель начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми Дамир Гилязетдинов. – Расследование ответит на вопрос, кто в итоге больше виноват: 59-летний водитель Nissan X-Trail, который не предоставил преимущества спецтранспорту или 58-летний водитель «скорой помощи», который выезжая на перекресток, не убедился, что его пропускают другие водители.
Известно, что в 2018 году водителя иномарки, который находился в салоне один и не пострадал при аварии, трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.
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ИСТОЧНИК KP.RU