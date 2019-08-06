Водитель, протаранивший «скорую» в Перми, трижды привлекался за превышение скорости

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-06T10:04:30+03:00

В ГИБДД сейчас выясняют, кто же все-таки виноват в резонансной аварии

Изменить размер текста: A A

Вечером 5 августа в Перми автомобиль Скорой помощи, мчавшийся на вызов к беременной пациентке, попал в аварию и перевернулся. В итоге пострадали четверо медиков. Водитель - он получил травмы головы и груди и медсестра-анестезист с травмой головы и спины. Их госпитализировали в ГКБ №4. А также врач-реаниматолог и фельдшер. Их с черепно-мозговыми травмами и ушибами отвезли в ГКБ №1.

- По факту ДТП ведется административное расследование о непредоставлении преимущества спецтранспорту с включенным проблесковым маячком и звуковыми сигналами, - рассказал заместитель начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми Дамир Гилязетдинов. – Расследование ответит на вопрос, кто в итоге больше виноват: 59-летний водитель Nissan X-Trail, который не предоставил преимущества спецтранспорту или 58-летний водитель «скорой помощи», который выезжая на перекресток, не убедился, что его пропускают другие водители.

Известно, что в 2018 году водителя иномарки, который находился в салоне один и не пострадал при аварии, трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ехали на вызов». В Перми автомобиль «скорой» попал в ДТП, пострадали четверо медиков

С ушибами и травмами их увезли в больницы (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU