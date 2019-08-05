2019-08-05T14:00:19+03:00
Общество

Почему жители Пермского края стали чаще встречать змей

Их численность, кстати, не увеличилась
Елена КОНОВА
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--Фото: Иван ОЛЕКСЮК
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В соцсетях жители Пермского края пишут, что в этом году они стали чаще встречать змей. С чем же это связано? Как сообщает издание Business Class, корреспондент которого поговорил с заведующим кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Михаилом Баклановым, в крае обитает три вида змей. Среди них самый опасный вид - это гадюка.

- Численность змей в регионе не изменилась, но неблагоприятные погодные условия (прохладное, дождливое лето) спровоцировали активность пресмыкающихся, которые стали появляться недалеко от дачных участков, огородов, - сообщает издание. - Ранее зоны обитания змей были отделены от населенных пунктов землями сельскохозяйственного назначения. Но в последние годы количество таких площадей сократилось.

Как добавил Михаил Бакланов, змеи выползают погреться на открытые участки, где есть растительность. А такие места находятся рядом с человеком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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