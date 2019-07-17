«Они выползают даже на тротуары!» В соцсетях пишут о нашествии гадюк в Перми

- От них уже проходу нет! – пересылают друг другу посты пользователи пермских соцсетей. – Выползают прямо на дорогу! Прямо в городе. Целое нашествие! Я чуть не наступила. И не ужи это, а самые настоящие гадюки.

Множится и число укушенных гадюками.

В краевом минздраве рассказали о двух последних случаях, когда пострадавшие после укусов ядовитых змей обратились в больницу.

- После змеиного укуса попал в больницу в Добрянке 32-летний житель поселка Усть-Шалашная, - сообщили в министерстве. – А 48-летнего местного жителя поселка Кукуштан и вовсе пришлось отвезти в Пермь. От попавшего в кровь яда у него появились отеки в месте укуса, и его на автомобиле скорой помощи увезли в токсикологическое отделение МСЧ №9. Его также, как он говорит, укусила какая-то змея черного цвета.

- Это уже не первый такой пациент с начала лета, - говорит токсиколог этого отделения Владимир Фадеев. – Обычно к нам за сезон поступают 15-20 укушенных гадюками.

Не смертельно, но…

К счастью, укус гадюки для здорового взрослого человека считается не смертельным. А других ядовитых змей у нас и не водится.

- Кроме гадюк в Прикамье обитают только ужи обыкновенные, да медянки, те и другие – неядовитые, - объясняет заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных пермского классического университета Михаил Бакланов. - Ужа легко отличить по двум малиновым пятнышкам в районе головы, а медянки встречаются крайне редко.

По словам Михаила Бакланова, именно в прохладное дождливое лето вероятность встретить гадюку увеличивается.

- Они выползают из укрытий на тротуары, асфальтированные дороги погреться, - говорит он. - К тому же в последнее десятилетие численность змей у нас выросла. Раньше их уничтожали стада коров, которые вытаптывают все на своем пути, когда пасутся. А сейчас животных стали держать меньше. Охотно селятся змеи у помоек, которых становится все больше, они ведь питаются мышевидными грызунами.

Ученый-биолог объясняет, что яд гадюки может убить мышь, а человека – нет. Поэтому укушенный выздоровеет и без всякого противоядия.

Не перетягивайте место укуса жгутом!

Но вот токсикологи отделения острых отравлений МСЧ №9 советуют обязательно вызвать «скорую» или обратиться в больницу, если вас укусит гадюка.

- Вакцина от укуса гадюки есть и у нас в «девятке», и в районных больницах, она поможет, если обратиться за медпомощью в течении суток после укуса - чем раньше, тем лучше, - говорит Владимир Фадеев. – Укушенному вводятся противоаллергенные, гормональные препараты. Период выздоровления может длиться от нескольких дней до месяца, а у кого-то могут возникнуть и различные осложнения. Так что лучше все-таки избегать укуса гадюк. Что делать, если она все же укусила? Ни в коем случае не перетягивать укушенную конечность жгутом, как советуют некоторые! Яд застоится в одном месте, и будет только хуже. Совет высасывать яд из ранки также из разряда бесполезных - зуб гадюки длинный, как шило, и яд проникает очень глубоко.

СОВЕТЫ ГРИБНИКАМ

Эксперты «КП» перечисляют несколько простых рецептов «против гадюк»:

- В лес отправляйтесь в сапогах, а не в тапочках: укус гадюки на ноге заживает хуже, чем на руке.

- Носите с собой палку, ворошите ей траву и ветки, прежде чем засунуть в них руку за грибом.

- Подходя к месту, заросшему травой, потопайте ногами - змея уползет.

- На даче своевременно выкашивайте траву, а вокруг места, где играют дети, сделайте бордюрчик высотой сантиметров десять, змеи переползать его не будут.

- Если гадюка все же укусила – примите таблетку от аллергии и вызывайте «скорую» либо поезжайте в больницу.