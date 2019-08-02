В Перми работник завода лишился пальца

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-02T09:16:57+03:00

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Несчастный случай произошел 1 августа на одном из предприятий в Свердловском районе Перми. Около 19.00 вечера 38-летний рабочий во время работы с режущим инструментом нарушил технику безопасности, и в результате этого лишился пальца.

- 38-летнему пострадавшему оказали первую помощь, вызвали врачей и на машине Скорой госпитализировали в городскую клиническую больницу им. Тверье, - сообщил «КП» анонимный источник.

Ранее мы писали, что аналогичная ситуация произошла в одном из детских садов Перми. Повар готовила детям картофельное пюре на обед и во время работы с протирочной машиной захотела убрать с работающего ножа пюре. В этот момент женщина лишилась части безымянного пальца. Пострадавшую госпитализировали в больницу, но врачи не смогли пришить ей отрезанную конечность. ЧП так же произошло из-за несоблюдения техники безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU