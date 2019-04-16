«Голова застряла в пластиковом горшке». Пермские спасатели помогли ребенку
Маленький мальчик надел на голову пластиковое сидение от горшка. Самостоятельно снять его малыш не смог, попытки родителей также не увенчались успехом. Справиться с задачей и освободить ребенка смогли пермские спасатели.
- Ребенок надел на голову пластиковое сидение от горшка. Туда голова вошла легко, а вот снять сидение обратно родители самостоятельно не сумели. Пластик царапал ребенка, и малыш плакал от боли и испуга, - сообщили нам в пермской городской службе спасения. - Тогда родители решили прибегнуть к помощи спасателей. Те немедленно выехали на место происшествия.
Снять сидение можно было только разрезав его. Спасатели накрыли голову ребенка тканью и разрезали пластик с помощью специального документа. Когда спасательная операция была завершена, плачущего малыша передали матери.
ИСТОЧНИК KP.RU