2019-08-05T11:45:07+03:00
Происшествия

В Прикамье полицейские закрыли нарколаборатории

Оперативники изъяли 42 куста каннабиса
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Краснокамске оперативники задержали 30-летнего местного жителя. У него в квартире нашли крупную партию наркотиков.

Мужчина временно проживал в Перми. Около дома на улице Карбышева злоумышленника задержали. Осмотрев автомобиль задержанного, стражи порядка нашли 400 граммов марихуаны.

Полицейские провели обыск на даче задержанного. Там, оперативники обнаружили 1,5 килограмма высушенной конопли, а также 42 куста каннабиса. Общая масса изъятий запрещенных веществ составила порядка 3 килограммов.

По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Ведется следствие.

Напомним, ранее мы писаои о том, что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах. Еще один сверток с зельем оперативники нашли в носке женщины

ИСТОЧНИК KP.RU

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