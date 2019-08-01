Отопительный сезон в Перми откроется раньше обычного

СЕГОДНЯ 21:05 2019-08-01T21:05:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице начало августа, а в Перми уже заговорили о начале отопительного сезона. Похоже, в этом году он начнется раньше обычного. На совещании в мэрии было решено полностью подготовить город к отопительному сезону к 1 сентября.

- Холодная и дождливая погода вносит свои коррективы, прогнозируем, как и в 2015 году, раннее начало подачи отопления, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Напомним, в 2015 году погода тоже не баловала пермяков. Тогда отопительный сезон в Перми начался 3 сентября. Сейчас в городе подготовлены к пуску тепла более половины всех домов и учреждений социальной сферы.

Напомним, в начале августа в Перми прогнозируется ухудшение температуры. Синоптики обещают сильные дожди - выпадение до 90% месячной нормы осадков за трое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU