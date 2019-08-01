За три дня в Пермском крае выпадет 90% месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 06:47 2019-08-01T06:47:45+03:00

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На Пермский край опять надвигаются дожди. Погода 1 -3 августа в Перми 2019 будет дождливой и холодной. Всему виной циклон, который движется на Прикамье с Волгограда. Влияние циклона жители края смогут ощутить уже в четверг, 1 августа.

Утром в Перми пройдут небольшие, но значительно усилится северо-восточный ветер, с порывами до 12-14 м/, температура воздуха при этом будет держаться близко к отметке +10°. Сильный дождь ожидается только на крайнем юго-востоке территории, где утром 1 августа может выпасть до 15 мм. Днем дожди немного утихнут и температура воздуха повысится до +14.

В пятницу, 2 августа, сохранится подобная ситуация. На Востоке края пройдут сильные дожди, на западе - грозы. Ночью на 3 августа в Перми и в крае вновь усилятся дожди. По прогнозам синоптиков, за 6 часов может выпасть 25 мл осадков.

Лишь утром 3 августа осадки начнут ослабевать. При продолжительном дожде температура воздуха ожидается около +10°, а также усилится западный ветер (с порывами до 12 м/с).

Самые сильные дожди пройдут к западу от Верещагино. Там выпадет до 70-80 мм за трое суток, что соответствует месячной норме.

В результате выпадения дождей на переувлажненную почву 3 августа ожидаются дождевые паводки. Учитывая прогноз сильных осадков до 60-80 мм по западу края можно ожидать развитие второго за лето мощного паводка в бассейне р. Обвы. Под угрозой Верещагинский, Сивинский, Карагайский районы, также есть опасность в Очерском и Оханском районах. Высокий паводок может быть в районе реки Иньвы.

ИСТОЧНИК KP.RU