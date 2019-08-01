2019-08-01T18:33:27+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга отказались закупать троллейбусы у Перми

Пока пермские «рогатые» стоят без дела
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Владимир ЗлоказовФото: Владимир Злоказов
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Общественник из Екатеринбурга Владимир Злоказов предложил властям города выкупить у Перми партию низкопольных троллейбусов «Тролза-5265», оставшихся не у дел после закрытия всех маршрутов. Дело в том, что сейчас по Екатеринбургу курсируют старенькие троллейбусы, выпущенные еще в 1970-х годах. По сравнению с ними наши «рогатые» выглядят очень современно.

Но администрация Екатеринбурга ответила общественнику, что на 2019 год финансов для приобретения троллейбусов в городском бюджете заложено не было. А даже если бы это и было возможно, то выкуп машин можно провести только через систему госзакупок. А это подразумевает объявление нового конкурса. Письмо с отказом Владимир Злоказов выложил на своей страничке в Фейсбуке. «Ну ок, будем дальше ездить на старых ЗиУ-9 70-х годов», - написал он в комментарии.

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А наши троллейбусы пока продолжают грустно ожидать своей участи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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