"Прощай, рогатенький!". В Перми закрыли последний троллейбусный маршрут

30 июня троллейбус №5 в последний раз прошел по своему маршруту. Теперь от улицы Гусарова до Перми II можно добраться только на автобусе №50.

- С 1 июля количество рейсов на маршруте №50 увеличено, интервал между автобусами составляет порядка семи минут, - рассказала в прямом эфире Радио «КП»-Пермь» пресс-секретарь департамента дорог и транспорта Алена Власова. - В автобусе №50 действует безналичная оплата проезда и есть возможность бесплатных пересадок на трамваи и автобусы пилотного проекта - №№ 2, 3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 46, 60 и 62.

Отменен с 1 июля и троллейбус №1, который ходил от микрорайона Крохалева до Перми I. Причем его маршрут полностью автобусом не дублируется.

- От Крохалева до ЦУМа можно доехать на 50-м автобусе, а для поездки на станцию «Пермь I » пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на автобусы №№2 и 3, - пояснила Алена Власова.

Эти троллейбусные маршруты были «последними могиканами». Остальной рогатый транспорт городские власти закрыли еще весной. Что предложено взамен?

Троллейбус №10 «Микрорайон Парковый – площадь Дружбы» полностью заменен автобусом № 30.

Троллейбус №12 «Улица Гусарова – улица Милиционера Власова» - частично заменен автобусом №62 «Микрорайон Крохалева - Ипподром», чей маршрут был перенесен с улицы Мира на шоссе Космонавтов.

А вот с троллейбусом №8 «ОАО «Велта» - площадь Дружбы» все несколько сложнее. По этому маршруту можно проехать только с пересадками. Например, на трамвае №6 от «Велты» до Разгуляя, а там пересесть на трамвай №7, идущий от Перми II до ВРЗ. Или доехать на том же 6-м трамвае до улицы Революции и пересесть на 36-й автобус.

- Замена троллейбусных маршрутов автобусными связана с тем, что троллейбусы занимают очень малую долю рынка пассажирских перевозок, - объяснили отказ от троллейбусов в городской администрации. - Из-за низкого пассажиропотока и дорогого обслуживания троллейбусы являются убыточным видом транспорта. В перспективе рассматривается возможность появления в нашем городе нового вида электротранспорта - электробуса.