2019-08-01T09:27:59+03:00
Общество

Власти Прикамья потратят 1,7 миллион на услуги по хронометражу на Пермском марафоне

Победителя определят 16 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Грандиозное спортивное событие, объединяющее и любителей бега, и просто неравнодушных к спорту людей, уже совсем близко Город усиленно готовится к марафону. На сайте госзакупок появился очередной аукцион на оказание услуг по хронометражу. Заказчиком выступает МАУ «Спортшкола олимпийского резерва „Орленок“» .

Победитель конкурса должен изготовить стартовые номера участников и чипы электронного хронометража, оповестить участников о присвоенном стартовом номере, выдаче стартовых пакетов, результате. Максимальная цена контракта — 1,7 миллионов рублей. Победителя определят 16 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском марафоне примут участие воспитанники детских садов. В рамках пермского международного марафона пройдет забег среди команд Лиги дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт». Соревнования пройдут 7 сентября. В них примут участие команды от 17 детских садов. В составе команды 5 человек от 5 до 7 лет. Юным спортсменам предстоит пробежать 1 км, поэтому подготовка к марафону уже идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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