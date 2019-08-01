«Нет мягких подголовников». В Перми суд оштрафовал авиакомпанию «Победа» за нарушение СанПиНа

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-01T10:36:37+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило самолеты компании «Победа». Результаты проверки Роспотрбендзора послужили основанием для штрафа. Специалисты проверили суда в аэропорту «Большое Савино». Результаты проверки показали, что на пассажирских креслах воздушных судов отсутствуют одноразовые подголовники. Они отсутствовали на пассажирских креслах салона, в составе имеющихся запасов мягкого инвентаря.

Авиакомпания нарушила требования п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». Пермский суд обязал руководство компании заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания « Победа» не будет совершать рейсы из Перми в Анталию. Сначала Грузия, а теперь Турция. Авиакомпания «Победа» самостоятельно отозвала доступ к вылетам в Анталию у Росавиации.

ИСТОЧНИК KP.RU