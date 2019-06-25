Авиакомпания « Победа» не будет совершать рейсы из Перми в Анталию

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-25T10:09:25+03:00

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Сначала Грузия, а теперь Турция. Авиакомпания «Победа» самостоятельно отозвала доступ к вылетам в Анталию у Росавиации.

Известно, что перевозчик получил допуск совсем недавно. «Победе» разрешили летать в Анталию только в начале 2019 года. Планировалось, что из Перми в Анталию будет совершаться четыре рейса в неделю.

Согласно указу президента Российской Федерации, компания "Победа" закрывает все рейсы в Грузию. Предприятие обещает вернуть полную стоимость билетов. Без комиссий и переплат. Для этого пассажирам необходимо обратиться к представителю авиакомпании по телефону или электронной почте. В аэропорту Международном аэропорту "Пермь" отметили, что обращений ожидается много, так как самолеты уходили практически с полной загрузкой. Всего за полгода пассажиропоток в Грузию и обратно составил 30 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU