2019-08-01T07:02:19+03:00
Спорт

В Пермском марафоне примут участие воспитанники детских садов

Побегут ребята от 5 до 7 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В рамках пермского международного марафона пройдет забег среди команд Лиги дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт». Соревнования пройдут 7 сентября. В них примут участие команды от 17 детских садов. В составе команды 5 человек от 5 до 7 лет. Юным спортсменам предстоит пробежать 1 км, поэтому подготовка к марафону уже идет.

К соревнованиям будут допущены только физически подготовленные дети, с наличием медицинской справки и согласия родителей на участие. По наилучшему результату будут названы победители и призёры, в командном зачёте места определятся после суммирования баллов. Церемония награждения состоится на центральной сцене стартово-финишного городка Пермского международного марафона.

Напомним, ранее мы писали о том, что утвердили трассу пермского марафона. Традиционно спортсмены выходили на старт на Ленина, бежали по Комсомольскому проспекту, потом по Сибирской и снова на Ленина. В 2109 из-за масштабной реконструкции Комсомольского проспекта трассу пересмотрели. Но она останется в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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