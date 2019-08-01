На парковке торгового центра «Спешиlove» в ДТП пострадала 10-летняя девочка

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-01T08:51:26+03:00

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В Ленинском районе произошло ДТП. На парковке торгового центра столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка.

На место выехали врачи. Ребенку назначили амбулаторное лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за страшной аварии образовалась огромная пробка. В Перми на Западном обходе произошла страшная авария. Утром на трассе в сторону Закамска столкнулись «Газель» и КамАЗ. В результате аварии «Газель» размазало по проезжей части, а большегруз не пострадал. Водитель «Газели», несмотря на то, что от машины не осталось живого места, остался жив и даже отказался от госпитализации. Второй участника аварии также жив и здоров. Больше всех в аварии пострадали другие автомобилисты, которым придутся отстоять многокилометровую пробку, чтобы добраться до Закамска.

ИСТОЧНИК KP.RU