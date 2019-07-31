«Газель всмятку». В Перми из-за страшной аварии образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-31T09:46:24+03:00

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В Перми на Западном обходе произошла страшная авария. Утром на трассе в сторону Закамска столкнулись «Газель» и КамАЗ. В результате аварии «Газель» размазало по проезжей части, а большегруз не пострадал.

Водитель «Газели», несмотря на то, что от машины не осталось живого места, остался жив и даже отказался от госпитализации.

Второй участника аварии также жив и здоров.

Больше всех в аварии пострадали другие автомобилисты, которым придутся отстоять многокилометровую пробку, чтобы добраться до Закамска.

Напомним, ранее мы писали о том, что водители помогли задержать лихача, по вине которого в аварии. Авария произошла еще вечером 23 июля на трассе Волгоград-Саратов. Пермяки Дмитрий и Оксана вместе с пятилетней дочкой ехали на море. Женщина работала медсестрой, а ее муж - в полиции. Они давно мечтали съездить в отпуск и отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU