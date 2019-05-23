2019-05-23T13:03:11+03:00
Общество

«Станет интереснее и динамичнее»: утвердили трассу пермского марафона

Он пройдет 7 и 8 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Традиционно спортсмены выходили на старт на Ленина, бежали по Комсомольскому проспекту, потом по Сибирской и снова на Ленина. В 2109 из-за масштабной реконструкции Комсомольского проспекта трассу пересмотрели. Но она останется в центре города.

Традиционно стартово-финишный городок будет располагаться на улице Ленина. По словам организаторов, трасса станет интереснее и динамичнее. Она пройдет по улице Ленина от Театра-Театра до улицы Сибирской, далее вверх по улице Сибирской с разворотом у Дворца спорта «Орленок» (не добегая до улицы Революции), далее вниз по улице Сибирской до улицы Ленина и направо, разворот не добегая до улицы Клименко, затем по улице Ленина до улицы Сибирской и вниз до улицы Монастырской, потом предстоит преодолеть кольцо вокруг Соборной площади с возвратом по улице Монастырской до улицы Сибирской, затем по улице Ленина до финиша. Один круг трассы составит – 10,5 км.

фото администрации Перми

фото администрации Перми

Забег на 3 км пройдет по улице Ленина с разворотом до улицы Газеты «Звезда».

С конца мая стартуют бесплатные тренировки для всех жителей города для подготовки к марафону на разных спортивных объектах: стадионах «Прикамье», «Динамо», в Черняевском лесу, на эспланаде.

Организационный комитет одобрил схемы трасс.

В ближайшее время трассы должны пройти процедуру сертификации. Для этого в Пермь приедет официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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