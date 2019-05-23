«Станет интереснее и динамичнее»: утвердили трассу пермского марафона
Традиционно спортсмены выходили на старт на Ленина, бежали по Комсомольскому проспекту, потом по Сибирской и снова на Ленина. В 2109 из-за масштабной реконструкции Комсомольского проспекта трассу пересмотрели. Но она останется в центре города.
Традиционно стартово-финишный городок будет располагаться на улице Ленина. По словам организаторов, трасса станет интереснее и динамичнее. Она пройдет по улице Ленина от Театра-Театра до улицы Сибирской, далее вверх по улице Сибирской с разворотом у Дворца спорта «Орленок» (не добегая до улицы Революции), далее вниз по улице Сибирской до улицы Ленина и направо, разворот не добегая до улицы Клименко, затем по улице Ленина до улицы Сибирской и вниз до улицы Монастырской, потом предстоит преодолеть кольцо вокруг Соборной площади с возвратом по улице Монастырской до улицы Сибирской, затем по улице Ленина до финиша. Один круг трассы составит – 10,5 км.
фото администрации Перми
Забег на 3 км пройдет по улице Ленина с разворотом до улицы Газеты «Звезда».
С конца мая стартуют бесплатные тренировки для всех жителей города для подготовки к марафону на разных спортивных объектах: стадионах «Прикамье», «Динамо», в Черняевском лесу, на эспланаде.
Организационный комитет одобрил схемы трасс.
В ближайшее время трассы должны пройти процедуру сертификации. Для этого в Пермь приедет официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
ИСТОЧНИК KP.RU