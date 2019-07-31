В Перми 30 гектаров обработали от борщевика

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-31T14:15:56+03:00

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В Перми прошла первичная и вторичная обработка территории от опасного растения - борщевика. Как сообщает издание «Рифей-Пермь», на данный момент обработали 30 гектаров территории. С борщевиком борются химическим методом. Его признали самым эффективным.

Препараты безопасны для жизни и здоровья человека и домашних животных.

Активное участие в борьбе с борщевиком приняли студенты ПГАТУ им. Прянишникова, отметили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми. В ходе студенческих исследований были получены данные по произрастанию опасного растения.

Напомним, ранее мы писали о том, чем опасен борщевик. «Зеленое зло!» - так окрестили работники «скорой помощи» растение с, казалось бы, безобидным и даже аппетитным названием - борщевик. Медики выложили в соцсетях устрашающие фотографии людей с красными ожогами на теле. Все они стали жертвами этого агрессивного сорняка, который заполонил окрестности дорог, пустыри в населенных пунктах, овраги вокруг дачных участков по всему Прикамью.

ИСТОЧНИК KP.RU