2019-07-31T11:33:50+03:00
Общество

В Пермском аэропорту появится второй магазин Duty Free

Он начнет работать 6 или 8 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Второй магазин беспошлинной торговли начнет работать в пермском аэропорту уже в августе. Издание Business Class сообщает, что торговая точка уже оформлена. Предположительно магазин откроется 6- 8 августа.

По информации издания, Duty Free находится в зоне прилета, рядом с багажными лентами. Ассортимент магазин будет примерно таким же, как и в первом магазине. В новом не будет парфюмерии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с 1 августа изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. С 1 августа 8 пермских автобусных маршрутов будут ходить по новому расписанию. Изменения коснутся автобусов №8, №15, №36, №50, №64, №65, №67 и №74. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, корректировать расписание стали по просьбам пассажиров. Так, с 1 августа изменится расписание автобусного маршрута №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1». На муршурте увеличится количество рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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