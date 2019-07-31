В Перми с 1 августа изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-31T10:37:43+03:00

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С 1 августа 8 пермских автобусных маршрутов будут ходить по новому расписанию. Изменения коснутся автобусов №8, №15, №36, №50, №64, №65, №67 и №74. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, корректировать расписание стали по просьбам пассажиров.

Так, на автобусном маршруте №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» увеличится количество рейсов.

На автобусном маршруте №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» в утреннее время добавляется по одному отправлению с конечных остановок: «улица Гусарова» и «станция «Пермь-2».

Автобусные маршруты №8 «ДДК им. Кирова – Центральный рынок», №15 «Южная – станция «Пермь-2», №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2», №65 «Садовая – улица маршала Рыбалко – Березовая роща», №67 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» перейдут на ежегодное летнее расписание.

ИСТОЧНИК KP.RU