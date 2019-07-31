2019-07-31T10:37:43+03:00
Общество

В Перми с 1 августа изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

Новое расписание установят по просьбам жителей города
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

С 1 августа 8 пермских автобусных маршрутов будут ходить по новому расписанию. Изменения коснутся автобусов №8, №15, №36, №50, №64, №65, №67 и №74. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, корректировать расписание стали по просьбам пассажиров.

Так, на автобусном маршруте №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» увеличится количество рейсов.

На автобусном маршруте №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» в утреннее время добавляется по одному отправлению с конечных остановок: «улица Гусарова» и «станция «Пермь-2».

Автобусные маршруты №8 «ДДК им. Кирова – Центральный рынок», №15 «Южная – станция «Пермь-2», №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2», №65 «Садовая – улица маршала Рыбалко – Березовая роща», №67 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» перейдут на ежегодное летнее расписание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми мужчина угнал машину, чтобы доехать до дома
В Перми закрыли опасный детский сад
В Прикамье мужчина случайно утопил знакомого по пути на рыбалку
«Газель всмятку». В Перми из-за страшной аварии образовалась огромная пробка
В Прикамье ищут новую семью малышу, которому родители проломили голову
«Паста, пельмени и сыр». В Перми пройдет гастрономический фестиваль
Как преобразился дома бродячий кот, который сломал лапку и был никому не нужен
В гипермаркете «Семья» в Перми мужчина получил электротравму
Житель Прикамье до смерти избил жену за то, что она не заботилась о детях
В Пермском крае подросток отправится в колонию за распространение наркотиков
В Перми из поликлиники сбежал 10-летний мальчик
В Прикамье у работающих пенсионеров увеличатся пенсии
В Прикамье мужчина убил знакомого и спрятал тело в овощной яме
В Прикамье нашли погибшим 57-летнего мужчину, который пропал еще в мае
"Как горох". Пользователи сети поразились размерами града, который выпал в Перми
"Избил и выгнал на балкон в морозы". Пермячку, над сыном которой издевался сожитель, осудили
Слушания по строительству еврейского центра в Перми назначены на август
В Перми на год перекроют движение на участке по улице Трамвайной
В центре Перми появятся люки с элементами звериного стиля
В Перми пройдет единственный в России инклюзивный забег «Дух леса»
В Прикамье мужчина насмерть забил друга металлическим бруском
«С 1 августа старые проездные не принимаем!» В Перми начали выдавать льготные транспортные карты с изображением медведя
«Они «покраснеют» к 7 ноября». Как и автобусы, пермские трамваи станут красно-белыми
В Перми из-за субботнего ливня размыло склон дамбы
Родителей двух малышей, которые одни бродили возле дороги в Перми, нашли
В ДТП с автобусом в Перми пострадали две женщины
Финалист «Театрального Приволжья» из Прикамья победил на II Фестивале молодежных театров