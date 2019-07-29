2019-07-29T15:35:27+03:00
Происшествия

«Мчались за ним 10 км». Водители помогли задержать лихача, по вине которого в аварии погибла семья из Перми

В живых осталась только 5-летняя дочка супругов
Елена КОНОВА
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Пострадавшая девочка сейчас в больнице. Фото из соцсетейПострадавшая девочка сейчас в больнице. Фото из соцсетей
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- Машина, машина, - кричит пермяк своей супруге, которая была за рулем. Буквально через секунды их автомобиль «Киа» врежется в автобус, и супруги погибнут.

Авария произошла еще вечером 23 июля на трассе Волгоград-Саратов. Пермяки Дмитрий и Оксана вместе с пятилетней дочкой ехали на море. Женщина работала медсестрой, а ее муж - в полиции. Они давно мечтали съездить в отпуск и отдохнуть.

В тот день семья на своей «Киа» двигалась по трассе в сторону Волгограда. Неожиданно на пути возникла белая «Тойота» - автомобиль перестраивался с правой стороны. Пытаясь избежать столкновения, Оксана выехала на «встречку», где автомобиль столкнулся с автобусом.

- Машина превратилась просто в груду металлолома, - ужасались пользователи соцсетей.

В результате аварии супруги погибли на месте, а их дочь, которая находилась в детском кресле, получила перелом ноги. Пока она в больнице, но о девочке будут заботиться родственники семьи.

Тем временем, как сообщает «Комсомольская правда»-Волгоград», лихача на «Тойоте» «сдали» полиции другие водители.

- Автомобилисты, ставшие свидетелями жуткого столкновения, решили, что мужчина должен ответить за свои действия, - сообщает «КП». - Они помчались за ним. Ему сигналили, мигали, но тот отреагировал только через десять километров, когда понял, что преследователи не отстанут. Самоуправством водители заниматься не стали, а сдали сотрудникам ГИБДД с подробным объяснением и предоставлением записи видеорегистратора.

Следователи возбудили по факту аварии уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения». Возможно, в ближайшее время лихач получит статус обвиняемого. Водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

- Все обстоятельства аварии устанавливаются, - уточнили в пресс-службе полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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