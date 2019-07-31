В Пермском крае подросток отправится в колонию за распространение наркотиков

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-31T07:22:14+03:00

За решеткой молодой человек проведет более двух лет

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В Кудымкаре осудили молодого человека за сбыт марихуаны. Следователи установили, что в феврале 2018 года в Перми подросток приобрел марихуану и хранил ее у себя.

В конце февраля парень решил продать наркотики общей массой не менее 0,46 грамма своему несовершеннолетнему знакомому. Теперь ближайшие два года и три месяца молодой человек проведет в воспитательной колонии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 19-летний парень отправится за решетку за закладки. В Перми осудили молодого человека за распространение наркотиков. Сотрудники полиции заметили парня, который ходил из подъезда в подъезд. Полицейские решили проследить за ним и увидели, что молодой человек оставляет закладки. Парня задержали. При осмотре у 19-летнего жителя Перми нашли два сверка с наркотиком. Задержанный рассказал, что уже 2 месяца распространяет наркотики таким образом, показал, куда спрятал последнюю партию.

ИСТОЧНИК KP.RU