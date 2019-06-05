СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-05T13:22:46+03:00

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В Перми осудили молодого человека за распространение наркотиков. Сотрудники полиции заметили парня, который ходил из подъезда в подъезд. Полицейские решили проследить за ним и увидели, что молодой человек оставляет закладки.

Парня задержали. При осмотре у 19-летнего жителя Перми нашли два сверка с наркотиком. Задержанный рассказал, что уже 2 месяца распространяет наркотики таким образом, показал, куда спрятал последнюю партию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/713006" frameborder="0"></iframe> В Перми 19-летний парень отправится за решетку за закладки Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

- По его словам, в неделю он мог оборудовать до 50 тайников в разных районах краевой столицы. Также задержанный показал места, куда разложил наркотики, которые еще не дошли до потребителей, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил к 7 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах.

ИСТОЧНИК KP.RU