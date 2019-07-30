В Перми на год перекроют движение на участке по улице Трамвайной
С 24 августа в Перми начнется реконструкция улицы Строителей в связи с этим участок дороги от улицы Шпальная до улицы Желябова закроют до 30 июня 2020 года.
В мэрии Перми отмечают, что строительство дороги будет проходить в несколько этапов. Подрядчик должен будет выполнить ремонт двух участков улицы Строителей и переложить трамвайные рельсы. Также в планах выкупить землю под строительство транспортной развязки Вишерской и Барамзиной.
Общая стоимость работ составит 1 миллиард 225 миллионов рублей
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начали ремонтировать улицу Пермскую. В начале лета «пермский Арбат» снова открыли для машин. Сейчас там вовсю идет ремонт, чтобы увеличить пропускную способность улицы. После окончания работ движение будет осуществляться по двум полосам.
ИСТОЧНИК KP.RU