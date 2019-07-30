2019-07-30T15:40:08+03:00
Общество

В Перми на год перекроют движение на участке по улице Трамвайной

Это связано с реконструкцией улицы Строителей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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С 24 августа в Перми начнется реконструкция улицы Строителей в связи с этим участок дороги от улицы Шпальная до улицы Желябова закроют до 30 июня 2020 года.

В мэрии Перми отмечают, что строительство дороги будет проходить в несколько этапов. Подрядчик должен будет выполнить ремонт двух участков улицы Строителей и переложить трамвайные рельсы. Также в планах выкупить землю под строительство транспортной развязки Вишерской и Барамзиной.

Общая стоимость работ составит 1 миллиард 225 миллионов рублей

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начали ремонтировать улицу Пермскую. В начале лета «пермский Арбат» снова открыли для машин. Сейчас там вовсю идет ремонт, чтобы увеличить пропускную способность улицы. После окончания работ движение будет осуществляться по двум полосам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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