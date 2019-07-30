В Перми начали ремонтировать улицу Пермскую

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-30T11:21:48+03:00

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В начале лета «пермский Арбат» снова открыли для машин. Сейчас там вовсю идет ремонт, чтобы увеличить пропускную способность улицы. После окончания работ движение будет осуществляться по двум полосам.

На улице Пермской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда выполнено фрезерование дорожного полотна. Ремонт планируют завершить в сентябре этого года.

Помимо двухстороннего движения на Пермской будут оборудованы парковочные места и обустроены тротуары.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за «штурманского ралли» в Перми ограничат движение по улице Соловьева. В связи с проведением любительского ралли в Свердловском районе в ближайшие выходные перекроют движение транспорта. Для проезда закроют улицу Соловьева.С 22:00 2 августа по 15:00 3 августа будет временно прекращено движение транспорта по улице Соловьева на проезде перед зданием Дворца культуры им. Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU