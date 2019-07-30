Родителей двух малышей, которые одни бродили возле дороги в Перми, нашли

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-30T13:37:12+03:00

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В пятницу, 26 июля жители пермского микрорайона Крымобнаружили двух раздетых мальчиков. Малыши стояли в одних трусиках возле дороги около садового товарищества «Заборское озеро».

- Дети называли друг друга по именам - Борис и Артур, фамилию и адрес не знают, - рассказали очевидцы в группе «Подслушано Закамск».

Неравнодушные пермяки вызвали полицию и передали им найденных малышей. Как сообщает издание «Вкурсе.ру» родителей малышей удалось найти только через несколько дней. Оказалось, что в микрорайоне Крым мальчики находились с бабушкой.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются причины, из-за которых дети оказались без присмотра родителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из детского сада сбежали две 8-летние девочки. Они не вернулись с прогулки

ИСТОЧНИК KP.RU