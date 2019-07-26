В Перми из детского сада сбежали две 8-летние девочки

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-26T09:42:46+03:00

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В среду, 24 июля, в Кировском районе Перми все силы были брошены на поиски двух несовершеннолетних. Девочки сбежали из детского сада «Айти мир» в Кировском районе Перми. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что в детском саду забили тревогу, когда дети не вернулись с прогулки.

Через некоторое время девочек обнаружили. Администрация детского сада обзвонила родственников девочек и в 13:25 обнаружила их в квартире, в которой проживает одна из девочек.Живых и здоровых их передали родителям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми от бабушки сбежали две маленькие девочки. В течение месяца 10-летняя Алиса и 5-летняя Лера гостили у бабушки и дедушки в Перми и с нетерпением ждали, когда приедут родители, и они все вместе поедут на море. Накануне родители позвонили и сказали, что задерживаются и приехать не смогут.Как только муж Елены обнаружил, что внучек нет дома, он сразу же написал заявление в полицию. К дому на улице Грибоедова приехали кинологи с собаками. След девочек тянулся до Уинской, 15. На камерах видеонаблюдения видно, что девочки ушли в сторону микрорайона Садовый. С собой у них была тяжелая черная сумка, пакет «майка» и коробка с куклой «Барби».

ИСТОЧНИК KP.RU