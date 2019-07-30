2019-07-30T12:40:06+03:00
Происшествия

15-летняя девочка сбежала от отца из Евпатории в Пермь

Школьница купила билет на поезд
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В отдел полиции Республики Крым обратился 35-летний житель Пермского края. Мужчина сообщил, что его 15-летняя дочь пропала.

Отец с дочерью сами из Перми, но какое-то время жили в Евпатории. Девочка решила вернуться домой. Школьница позвонила отцу, сказала, что едет в Пермь. Девочка сама купила билет на поезд до родного города.

Сотрудники полиции нашли «беглянку» на вокзале при посадке на поезд.

- Связь с отцом была восстановлена. За время отсутствия в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не совершалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми от бабушки сбежали две маленькие девочки. В течение месяца 10-летняя Алиса и 5-летняя Лера гостили у бабушки и дедушки в Перми и с нетерпением ждали, когда приедут родители, и они все вместе поедут на море. Накануне родители позвонили и сказали, что задерживаются и приехать не смогут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родителей двух малышей, которые стояли возле дороги в Перми, нашли
В ДТП с автобусом в Перми пострадали две женщины
Финалист «Театрального Приволжья» из Прикамья победил на II Фестивале молодежных театров
Филиал «ПМУ» – в лидерах турслета крайкома Росхимпрофсоюза
В ДТП под Волгоградом пострадали двое пермяков
В Перми начали ремонтировать улицу Пермскую
Приложение «Сбербанк Онлайн» 2019: как работает и как выполнить вход
Жителя Прикамья задержали за развращение 12-летней девочки
Верховный суд РФ поставит точку в споре пермских властей и владельцев НТО
Из-за «штурманского ралли» в Перми ограничат движение по улице Соловьева
«Приходили в форме газовиков». В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье приставы арестовали 12 машин «Яндекс.Такси»
Житель Красновишерска отправится за решетку за долг по алиментам
За полгода жители Прикамья пожертвовали почти 13 тысяч литров крови
Прямые рейсы из Перми в Прагу: «Уральские авиалинии» начали продажу билетов
В Пермском крае клещи покусали 3394 детей
Акция на газобетонные блоки: построй дом со скидкой
В Перми житель Московской области обокрал 19-летнего сотрудника кафе
«Душа болит!». Екатерина Шпица просит потушить пожар в Сибири
В Прикамье стартовала ярмарка одежды, обуви и текстиля от производителей из 14 регионов страны
"Ушел на работу в лес и пропал". В Прикамье разыскивают 30-летнего парня
Житель Прикамья выстрелил из ружья в сына сожительницы