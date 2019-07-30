15-летняя девочка сбежала от отца из Евпатории в Пермь

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-30T12:40:06+03:00

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В отдел полиции Республики Крым обратился 35-летний житель Пермского края. Мужчина сообщил, что его 15-летняя дочь пропала.

Отец с дочерью сами из Перми, но какое-то время жили в Евпатории. Девочка решила вернуться домой. Школьница позвонила отцу, сказала, что едет в Пермь. Девочка сама купила билет на поезд до родного города.

Сотрудники полиции нашли «беглянку» на вокзале при посадке на поезд.

- Связь с отцом была восстановлена. За время отсутствия в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не совершалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми от бабушки сбежали две маленькие девочки. В течение месяца 10-летняя Алиса и 5-летняя Лера гостили у бабушки и дедушки в Перми и с нетерпением ждали, когда приедут родители, и они все вместе поедут на море. Накануне родители позвонили и сказали, что задерживаются и приехать не смогут.

ИСТОЧНИК KP.RU