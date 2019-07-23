"Взяли с собой 2 тысяч рублей и "Барби"". В Перми от бабушки сбежали две маленькие девочки

- Я еще маленько полежу, бабушка.

Последнее, что сказала 10-летняя Алиса бабушке. В 7:35 23 июля Елена с мужем уехали на работу, когда мужчина вернулся домой, внучек уже не было.

- Муж пришел домой в 8:10. Дверь была нараспашку, детей нет, все вещи собраны, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» бабушка девочек.

В течение месяца 10-летняя Алиса и 5-летняя Лера гостили у бабушки и дедушки в Перми и с нетерпением ждали, когда приедут родители, и они все вместе поедут на море. Накануне родители позвонили и сказали, что задерживаются и приехать не смогут.

- Они, конечно, ждали маму с папой, но отреагировали совершенно нормально. Не расстроились, - отмечает Елена.

Как только муж Елены обнаружил, что внучек нет дома, он сразу же написал заявление в полицию. К дому на улице Грибоедова приехали кинологи с собаками. След девочек тянулся до Уинской, 15.

На камерах видеонаблюдения видно, что девочки ушли в сторону микрорайона Садовый. С собой у них была тяжелая черная сумка, пакет «майка» и коробка с куклой «Барби».

- Они собрали практически все свои вещи. На камерах видно, как Алиса еле тащит эту сумку, - вспоминает бабушка. - Оставили только куртки. Взяли у дедушки из кошелька 2000 рублей, а Лера забрала новую куклу «Барби».

Куда могли уйти девочки, родственники не понимают. Из знакомых в Перми - прабабушка. В городе дети абсолютно не ориентируются.

- У девочек нет знакомых в городе. На улицах не ориентируются. Автобус для них - экзотика Девочки всегда передвигаются на машине,- сообщили родственники.

Старшая Алиса в день пропажи была одета в черную футболку и короткие джинсовые шорты.

Младшая Валерия одета, как на фото.

Если вы видели 10-летнюю Алису и 5-летнюю Валерию, просьба сообщить по телефону 02 или 89197196954