2019-07-30T11:37:33+03:00
Происшествия

В ДТП под Волгоградом пострадали двое пермяков

Одна из пострадавших - 8-летняя девочка
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Волгоградской областиФото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Волгоградской области в аварию попали двое пермяков. ДТП произошло на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 29 июля в 19:30.

По предварительной информации, 51-летний житель Тюменской области, управляя автомашиной «Мерседес Бенц Спринтер», ехал в сторону Камышина. Мужчина начал совершать обгон и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 56-летнего жителя Пермского края.

В результате ДТП пострадали водитель «Гранты» и его 8-летняя пассажирка. С травмами они были доставлены в больницу. В момент аварии девочка находилась на заднем пассажирском сиденье слева, пристегнутая в детском удерживающем устройстве ремнем безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья из Прикамья погибла в ДТП под Волгоградом. Поездка на море для семьи Тарасовых обернулась страшной трагедией. Оксана, Дмитрий и их маленькая дочка отправились в отпуск, но жизнь супругов оборвалась на трассе «Сызрань–Саратов–Волгоград».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родителей двух малышей, которые стояли возле дороги в Перми, нашли
В ДТП с автобусом в Перми пострадали две женщины
Финалист «Театрального Приволжья» из Прикамья победил на II Фестивале молодежных театров
15-летняя девочка сбежала от отца из Евпатории в Пермь
Филиал «ПМУ» – в лидерах турслета крайкома Росхимпрофсоюза
В Перми начали ремонтировать улицу Пермскую
Приложение «Сбербанк Онлайн» 2019: как работает и как выполнить вход
Жителя Прикамья задержали за развращение 12-летней девочки
Верховный суд РФ поставит точку в споре пермских властей и владельцев НТО
Из-за «штурманского ралли» в Перми ограничат движение по улице Соловьева
«Приходили в форме газовиков». В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье приставы арестовали 12 машин «Яндекс.Такси»
Житель Красновишерска отправится за решетку за долг по алиментам
За полгода жители Прикамья пожертвовали почти 13 тысяч литров крови
Прямые рейсы из Перми в Прагу: «Уральские авиалинии» начали продажу билетов
В Пермском крае клещи покусали 3394 детей
Акция на газобетонные блоки: построй дом со скидкой
В Перми житель Московской области обокрал 19-летнего сотрудника кафе
«Душа болит!». Екатерина Шпица просит потушить пожар в Сибири
В Прикамье стартовала ярмарка одежды, обуви и текстиля от производителей из 14 регионов страны
"Ушел на работу в лес и пропал". В Прикамье разыскивают 30-летнего парня
Житель Прикамья выстрелил из ружья в сына сожительницы