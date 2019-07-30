В ДТП под Волгоградом пострадали двое пермяков

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-30T11:37:33+03:00

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В Волгоградской области в аварию попали двое пермяков. ДТП произошло на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 29 июля в 19:30.

По предварительной информации, 51-летний житель Тюменской области, управляя автомашиной «Мерседес Бенц Спринтер», ехал в сторону Камышина. Мужчина начал совершать обгон и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 56-летнего жителя Пермского края.

В результате ДТП пострадали водитель «Гранты» и его 8-летняя пассажирка. С травмами они были доставлены в больницу. В момент аварии девочка находилась на заднем пассажирском сиденье слева, пристегнутая в детском удерживающем устройстве ремнем безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья из Прикамья погибла в ДТП под Волгоградом. Поездка на море для семьи Тарасовых обернулась страшной трагедией. Оксана, Дмитрий и их маленькая дочка отправились в отпуск, но жизнь супругов оборвалась на трассе «Сызрань–Саратов–Волгоград».

ИСТОЧНИК KP.RU