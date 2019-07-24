2019-07-24T14:35:06+03:00
Происшествия

«Поехали отдыхать на море». Семья из Прикамья погибла в ДТП под Волгоградом

Родственники отправились в Волгоград, чтобы забрать выжившую дочку супругов
Лилия Абибулаева
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Фото со страницы Оксаны ТарасовойФото со страницы Оксаны Тарасовой
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Поездка на море для семьи Тарасовых обернулась страшной трагедией. Оксана, Дмитрий и их маленькая дочка отправились в отпуск, но жизнь супругов оборвалась на трассе «СызраньСаратовВолгоград».

Авария произошла 23 июля в 18:15. Кроссовер семьи Тарасовых лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом. В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что 29-летняя Оксана выехала на полосу встречного движения, чтобы избежать другой аварии.

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- 29-летняя жительница Пермского края, управляя автомашиной «Киа Спортаж», двигаясь по автодороге «Сызрань–Саратов–Волгоград» в сторону Волгограда, на 574 км. трассы, при попытке уйти от столкновения со создавшим ей помеху при перестроении справа автомобилем, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом «Хигер» под управлением 58-летнего водителя, - отметили в ведомстве.

После столкновения машина превратилась в груду металлолома. Шансов выжить у супругов не было - они скончались на месте. Чтобы извлечь их тела из машины, спасателям пришлось использовать специальный инструмент. 5-летней дочке Оксаны и Дмитрия удалось выжить. С переломом ноги девочку отправили в больницу.

- Оксана работала медсестрой, а Дмитрий в полиции. Очень хорошая семья была, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» знакомая супругов. - Сейчас родственники уехали за девочкой, а коллеги Оксаны и Дмитрия должны забрать их тела.

Также в аварии пострадал 16-летний пассажир автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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